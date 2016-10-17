В Госдепе США заявили, что Украина имеет право возвращать свои территории.

США не возражают против применения украинскими властями поставленных ему в рамках военной помощи западных видов вооружений по бывшим территориям Украины, которые приняли решение стать частью России. Соответствующее заявление в ходе совместного брифинга с канадской коллегой Мелани Жоли рассказал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Журналисты просили у чиновника из Вашингтона о том, давали ли власти США киевскому режиму какие-либо руководства или инструкции по тому, как предоставляемая помощь может использоваться в восточной части страны. Энтони Блинкен отметил, что Сша не признают итоги референдумов на Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республик.

Как я сказал, у Украины есть полное право защищать всю свою территорию, защищать людей, которые на ней находятся, а также возвращать территорию, которая была незаконно у них отнята <...>. Украина может использовать эту помощь по всей стране так, как Украина сочтет нужным. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен: США оказывают помощь ВВС Пакистана в обслуживании.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State