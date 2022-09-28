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США оказывают помощь ВВС Пакистана в обслуживании

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Энтони Блинкен рассказал об ответственности страны за военные контракты со странами.

Соединенные Штаты оказывают помощь ВВС Пакистана в обслуживании. Стороны заключили соглашение в оборонной сфере. Об этом журналистам в ходе совместной пресс-конференции с индийским министром по иностранным делам рассказал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Чиновник подчеркнул, что обслуживание боевых истребителей F-16 не является новой программой, а лишь частью международных обязательств страны как поставщика боевой техники.

Это программа по техническому обслуживанию F-16, которые уже есть у Пакистана, это не новые самолеты, не новые системы, не новое вооружение.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Эксперт добавил, что данная программа позволяет Пакистану укреплять защиту и обороноспособность в борьбе с существующими террористическими угрозами. При этом Вашингтон призывает "своих друзей" из Индии и Пакистана решать взаимные разногласия дипломатическими методами и диалогом.

Блинкен: США не видят готовности России к содержательной дипломатии по Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: f-16, ввс пакистана, госдеп, индия, пакистан, энтони блинкен
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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