Блинкен: США не видят готовности России к содержательной дипломатии по Украине

В Госдепе США оценили возможность переговоров с Москвой по украинскому кризису.

Энтони Блинкен заявил, что США не видят готовности России к содержательной дипломатии по Украине. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с индийским министром по иностранным делам сделал американский государственный секретарь. При этом чиновник отметил, что Вашингтон стремится принимать участие в процессе переговоров, которые сказались бы на мирном урегулировании регионального кризиса.

Чтобы попытаться положить конец войне, мы полны решимости быть ее частью, однако на данный момент <...> мы по-прежнему не видим признаков того, что Россия <...> готова. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Руководитель Госдепа СШа подчеркнул, что считает очень важным тот вопрос, что значительные голоса, которыми, в частности, обладают индийские власти, должны "заставить услышать себя".

Госдеп США: Сноуден должен вернуться и предстать перед судом.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State