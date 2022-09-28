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Блинкен: США не видят готовности России к содержательной дипломатии по Украине

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В Госдепе США оценили возможность переговоров с Москвой по украинскому кризису.

Энтони Блинкен заявил, что США не видят готовности России к содержательной дипломатии по Украине. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с индийским министром по иностранным делам сделал американский государственный секретарь. При этом чиновник отметил, что Вашингтон стремится принимать участие в процессе переговоров, которые сказались бы на мирном урегулировании регионального кризиса.

Чтобы попытаться положить конец войне, мы полны решимости быть ее частью, однако на данный момент <...> мы по-прежнему не видим признаков того, что Россия <...> готова.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Руководитель Госдепа СШа подчеркнул, что считает очень важным тот вопрос, что значительные голоса, которыми, в частности, обладают индийские власти, должны "заставить услышать себя".

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, дипломатия, переговоры, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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