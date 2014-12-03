В Госдепе США призвали к паритету по числу сотрудников посольств

Нед Прайс рассказал о визите Виктории Нуланд в Москву.

В Госдепе ожидают, что между США и РФ будет паритет по числу сотрудников посольств. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Стороны продолжают консультации по вопросу укомплектованности рабочими кадрами в дипломатических ведомствах. Чиновнику задали вопрос о том, как Вашингтон ответит на предложение Москвы обоюдно снять все ограничения, связанные с работой иностранных представительств РФ и США.

Мы оставим дипломатию таким людям, как Нуланд и другим, кто будет этим заниматься. Наша позиция относительно укомплектованности нашей миссии кадрами остается твердой. Мы ожидаем паритета относительно численности персонала, мы ожидаем взаимности в вопросе виз. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Чиновник напомнил о том, что Россия должна показать справедливость и гибкость в переговорах, поэтому сторонам потребовался еще один раунд диалога. Дальнейшие консультации будут организованы на более низком уровне (заместителей помощников государственного секретаря). Прайс добавил, что полностью укомплектованное посольство США в Москва важно для обеспечения свободного поступление информации для ответственного поддержания двусторонних отношений с РФ.

Госдеп назвал сотрудничество с Россией по Ирану конструктивным.

Видео: Youtube/Yahoo Finance