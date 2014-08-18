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Госдеп назвал сотрудничество с Россией по Ирану конструктивным
Сегодня, 9:50
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Госдеп назвал сотрудничество с Россией по Ирану конструктивным

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Нед Прайс оценил взаимодействие Москвы и Тегерана по СВПД.

Госдепартамент США назвал сотрудничество с Россией по Ирану конструктивным. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. 

У нас есть ряд глубоких разногласий с РФ, а есть и области, где наши интересы сходятся, и это один из них… Россия конструктивна в своем подходе в контексте "шестерки", и мы согласны с РФ, что Иран не должен получить ядерное оружие.

Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что США и Иран, а также другие представители международной "шестерки" ведут непрямые переговоры в Вене. Они связаны вопросам возможного возвращения Вашингтона и Тегерана к обязательствам, данным по реализацию ядерной сделки. Документ был заключен в 2015 году, но экс-президент Дональд Трамп вышел из сделки. Переговоры по возобновлению сотрудничества были временно приостановлены из-за президентских выборов в Иране в июне 2021 года.

Глава МИД Ирана получал сигналы о намерении Байдена реализовать ядерную сделку.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
 

Теги: госдеп, госдепартамент, иран, нед прайс, свпд, ядерная программа, ядерная сделка
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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zevidox
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