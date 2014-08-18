Госдеп назвал сотрудничество с Россией по Ирану конструктивным

Госдепартамент США назвал сотрудничество с Россией по Ирану конструктивным. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
У нас есть ряд глубоких разногласий с РФ, а есть и области, где наши интересы сходятся, и это один из них… Россия конструктивна в своем подходе в контексте "шестерки", и мы согласны с РФ, что Иран не должен получить ядерное оружие.
Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США
Напомним, что США и Иран, а также другие представители международной "шестерки" ведут непрямые переговоры в Вене. Они связаны вопросам возможного возвращения Вашингтона и Тегерана к обязательствам, данным по реализацию ядерной сделки. Документ был заключен в 2015 году, но экс-президент Дональд Трамп вышел из сделки. Переговоры по возобновлению сотрудничества были временно приостановлены из-за президентских выборов в Иране в июне 2021 года.
Глава МИД Ирана получал сигналы о намерении Байдена реализовать ядерную сделку.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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