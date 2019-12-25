Хосейн Амир Абдоллахиян получил сигналы о продолжении работы по СВПД на ГА ООН.

Глава МИД Ирана получал сигналы о намерении Байдена реализовать ядерную сделку. Такое заявление министр внешнеполитического ведомства Хосейн Амир Абдоллахиян сделал на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Чиновник рассказал, что получил соответствующие сигналы от Вашингтона на полях Генеральной Ассамблее ООН.

Когда был в Нью-Йорке, получал послания через посредников от американцев. Они старались подчеркнуть, что у уважаемого господина Байдена есть серьезные намерения для реализации СВПД, а также уделить особое внимание реализации прав и интересов народа Ирана. Хосейн Амир Абдоллахиян, глава МИД Ирана

Министр напомнил, что Тегеран работает над возобновлением переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий. Сроки проведения консультаций в Вене будут объявлены в ближайшее время.

Лавров надеется на скорую ратификацию конвенции о правовом статусе Каспия.

Фото и видео: МИД России