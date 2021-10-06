Лавров надеется на скорую ратификацию конвенции о правовом статусе Каспия

В МИД РФ призвали коллег из Ирана принять в парламенте документ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил надежду, что парламент Тегерана в скором времени ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Такое заявление чиновник сделал на совместной пресс-конференции в Москве со своим коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом. Лавров подчеркнул, что документ вступит в законную силу только после того, как его одобрит последняя ратификационная страна.

Мы подчеркивали необходимость как можно скорее обеспечить вступление в силу конвенции о правовом статусе Каспия, которая прямо запрещает присутствие военных сил любых некаспийских государств Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что документ принят пятью странами в августе 2018 года. Соглашение подписано в городе Актау. В тексте идет речь о правовом статусе Каспия. Работа над конвенцией велась на протяжении 20 лет (с 1996 года). В соглашении участвуют РФ, Иран, Казахстан, Азербайджан и Туркмения.

МИД России ожидает, что Иран скоро ратифицирует Конвенцию о статусе Каспийского моря.

Фото и видео: МИД России