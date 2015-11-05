В Госдепе США изучают запрос Гаити на оказание вооруженной поддержки

На острове фиксируется гуманитарный кризис.

США совместно с иностранными партнерами и союзниками изучают запрос Гаити на оказание вооруженной поддержки. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник заметил, что на островах фиксируется гуманитарный кризис в сфере безопасности.

Мы получили запрос правительства Гаити на срочную международную вооруженную поддержку… Мы рассматриваем этот запрос в координации с коллегами. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В ведомстве добавили, что сейчас на Гаити находится помощник государственного секретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс. Он пробудет в Порт-о-Пренсе до четверга и обсудит с руководством страны вопросы поддержки из-за деятельности вооруженных незаконных формирований.

В Госдепе США заявили, что не будут урегулировать конфликт от лица Украины.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

