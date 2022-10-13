В Госдепе США заявили, что не будут урегулировать конфликт от лица Украины

Нед Прайс рассказал о том, что переговоры должны вестись между РФ и Киевом.

Власти США заявили, что не будут урегулировать конфликт от лица Украины. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник заметил, что США не будут вести переговоры с Москвой вместо киевского режима, так как этим вопросом непосредственно требует заниматься именно Киеву.

США не берут на себя роль вести переговоры от лица любой другой страны, что также подразумевает Украину. Если существует возможность для диалога и дипломатии, чтобы положить конец текущей войне, то ею в конечном счете должны воспользоваться. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Эксперт добавил, что Вашингтон готов контактировать на высоком уровне с российской стороной по тематике освобождения осужденных заключенных на территориях США и РФ американских и российских граждан.

Госдеп: США не считают конструктивными заявления России насчет переговоров по Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State