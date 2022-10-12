Госдеп: США не считают конструктивными заявления России насчет переговоров по Украине

Нед Прайс рассказал об условиях, которые говорили бы о готовности Москвы к диалогу.

Власти США не считают конструктивными и обоснованными заявления России насчет мирных переговоров по Украине. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник прокомментировал слова Сергея лаврова о том, что Москва открыта к предложениям по диалогу, но от США якобы не поступает серьезных инициатив.

Мы не рассматриваем это как конструктивное и обоснованное предложение вступить в диалог. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Дипломат из США полагает, что "возможно, первым шагом" к переговорам могло бы стать прекращение нанесения ударов по Украине. Нед Прайс заметил, что Вашингтон остается привержен принципа, при котором все переговоры по Украине должны происходить с участием представителей киевского режима. Он призвал к диалогу именно между РФ и Украиной, а не Западом.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State