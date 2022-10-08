Ведант Пател призвал Баку и Ереван решить конфликт путем переговоров.

Госдеп: США приветствуют создание миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател. Чиновник уточнил, что согласно европейскому документу, гражданская структура будет действовать на государственной границе между баку и Ереваном с октября 2022 года. Миссия международных наблюдателей из стран-участниц ЕС продлится два месяца. Вашингтон рассчитывает, что эта инициатива позволит провести переговоры между сторонами конфликта.

Мы воодушевлены встречей премьер-министра Армении и президента Азербайджана и приветствуем работу президента Франции и главы Европейского совета по приданию импульса всеобъемлющему мирному процессу. Ведант Пател, заместитель пресс-секретаря Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State