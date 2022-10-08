Ведант Пател рассказал, что власти США обеспокоены риторикой в мире о возможности ядерной войны.

Госдеп: слова Байдена об "армагеддоне" показывают серьезность США насчет ядерной угрозы. Соответствующей информацией на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател. Чиновник ответил на вопрос СМИ о том, для чего президент упомянул именно эту формулировку в своей речи. Это сделано ради того, чтобы охарактеризовать текущие условия и дискуссию о применении ядерного оружия, о чем ранее упоминали Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Комментарии президента США были показательными с точки зрения того, насколько серьезно мы принимаем такие угрозы. Ведант Пател, заместитель пресс-секретаря Госдепа США

В Госдепе США уверены в том, что Джо Байден не может представить себе ситуацию, при которой использование ядерного арсенала и тактических видов оружия не привели бы мир к "армагеддону".

В США заявили, что у них нет свидетельств готовности РФ применить ядерное оружие.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State