Ведант Пател оценил ядерную угрозу для США в текущий момент.

В США заявили, что у них нет свидетельств готовности РФ применить ядерное оружие. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне рассказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства при президенте Джо Байдене Ведант Пател. Чиновник отметил, что власти не станут пересматривать собственную стратегию по ядерному позиционированию.

У нас нет оснований пересматривать свою стратегию по ядерному позиционированию. В той же степени у нас нет каких-либо свидетельств того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Ведант Пател, заместитель пресс-секретаря Госдепа США

В сентябрьском обращении к нации российский лидер Владимир Путин отметил, что Вашингтон подталкивает киевский режим к переносу боевых действий на территорию РФ. Он добавил, что страны коллективного Запада не чураются и использовать "ядерный шантаж".

Госдеп: США не будут напрямую участвовать в конфликте на Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State