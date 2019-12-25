В Google появилась возможность выбирать источники новостей в поиске

Функция доступна пользователям из США и Индии.

Корпорация Google представила новую функцию, которая позволяет выбирать источники новостей в поиске. Об этом сообщается в официальном блоге Google.

Функция получила название "Предпочитаемые источники". Она доступна пользователям из США и Индии. С ее помощью можно будет видеть контент из выбранных источников. Для некоторых запросов будет формироваться отдельный раздел "Из ваших источников". Саму функцию представили в экспериментальной версии Search Labs.

Фото: pxhere.com