Медики дали рекомендации по профилактике инфекции COVID-19.

В Гонконге рассказали о способах спастись от коронавируса. Рекомендации дали представители местного департамента здравоохранения. Об этом рассказали "РИА Новости". Самым эффективным методом профилактики против инфекции является соблюдение трех основных гигиенических требований. Список включает в себя мытье рук, дезинфекцию окружающей среды и ношение медицинских масок.

Если есть необходимость носить маску, общественности рекомендуется носить хирургические маски прокомментировали гонконгские медики

В профильном ведомстве считают, что дизайнерские маски по действенности проигрывают медицинским изделиям, которые направленные не на внешнюю эстетику, а на эффективное предотвращение респираторных заболеваний. Специалисты еще раз проговорили, что для профилактики коронавируса следует проветривать помещения, проводить дезинфекцию поверхностей, к которым прикасаются люди.

Врач рассказал о бесполезности перчаток для защиты от коронавируса.



