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Сегодня, 18:44
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fvbykov
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Эксперт объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

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Высказывание доктора медицинских наук Сергея Яковлева приводят "Аргументы и Факты".

Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев поддержал позицию Всемирной организации здравоохранения, согласно которой маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту от коронавируса. 

Врач обратил внимание, что защитную маску не следует носить на улице, иначе она забьется пылью. Он отметил, что такие вирусы не летают в воздухе, а находятся на разных поверхностях. Саму маску Яковлев порекомендовал носить в местах скопления людей (магазин, метро, поликлиника). 

Ранее мы сообщали о том, почему самодельные маски из старых трусов не помогут спастись от COVID-19. От заражения коронавирусом может спасти только респиратор.

Теги: коронавирус, маска
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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Аноним
Сегодня 19:21

Так ведь сам сказал, что не поможет. Дебилы Б. Вы уж определитесь #поможет, #непоможет... По мне так, вреда маска, даже забитая пылью на улице, не причинит, если её своевременно менять: каждые два часа, или при увлажнении, или забивании пылью. По меньшей мере она защитит слизистые носа и рта от прямого попадания капель мокроты, чихающих или кашляющих больных, а может быть и хотя бы малой части вирусов осевших на той же пыли, которой забьется маска, препятствуя контакту заразной пыли с вашими слизистыми.

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