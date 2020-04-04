Эксперт объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев поддержал позицию Всемирной организации здравоохранения, согласно которой маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту от коронавируса.
Врач обратил внимание, что защитную маску не следует носить на улице, иначе она забьется пылью. Он отметил, что такие вирусы не летают в воздухе, а находятся на разных поверхностях. Саму маску Яковлев порекомендовал носить в местах скопления людей (магазин, метро, поликлиника).
Ранее мы сообщали о том, почему самодельные маски из старых трусов не помогут спастись от COVID-19. От заражения коронавирусом может спасти только респиратор.
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Так ведь сам сказал, что не поможет. Дебилы Б. Вы уж определитесь #поможет, #непоможет... По мне так, вреда маска, даже забитая пылью на улице, не причинит, если её своевременно менять: каждые два часа, или при увлажнении, или забивании пылью. По меньшей мере она защитит слизистые носа и рта от прямого попадания капель мокроты, чихающих или кашляющих больных, а может быть и хотя бы малой части вирусов осевших на той же пыли, которой забьется маска, препятствуя контакту заразной пыли с вашими слизистыми.