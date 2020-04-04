Эксперт объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

Высказывание доктора медицинских наук Сергея Яковлева приводят "Аргументы и Факты".

Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев поддержал позицию Всемирной организации здравоохранения, согласно которой маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту от коронавируса.

Врач обратил внимание, что защитную маску не следует носить на улице, иначе она забьется пылью. Он отметил, что такие вирусы не летают в воздухе, а находятся на разных поверхностях. Саму маску Яковлев порекомендовал носить в местах скопления людей (магазин, метро, поликлиника).

Ранее мы сообщали о том, почему самодельные маски из старых трусов не помогут спастись от COVID-19. От заражения коронавирусом может спасти только респиратор.