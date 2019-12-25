Врач рассказал о бесполезности перчаток для защиты от коронавируса

Они создают иллюзию защищенности.

Сотрудник Национальной службы здравоохранения Англии объяснил, почему резиновые перчатки бесполезны в защите от коронавируса. Его ролик в TikTok заметило издание The Sun.

Хирург Каран Рангараджан (Karan Rangarajan) заявил, что перчатки создают в сознании людей ложное ощущение защищенности.

Врач обосновал это тем, что люди в резиновых перчатках, например, идут в супермаркет, прикасаются ко множеству вещей с вирусами, а потом продолжают носить их, собирая микробы. То есть на перчатах собралось много микробов, больше, чем на руках, если бы люди их просто чаще мыли.

Рангараджан добавил, что, даже снимая перчатку, человек прикасается к ее "зараженной" поверхности. Врач посоветовал ходить без перчаток, но просто чаще мыть руки.

Ранее врач объяснила, почему маски из старых трусов и полотенец не спасут от коронавируса.