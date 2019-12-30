В Гонконге нашли вакцину против нового коронавируса

Ее удалось добыть изменением вакцины против обычного гриппа.

Стало известно, что ученые в Гонконге смогли добыть вакцину против нового коронавируса. Однако уточняется, что на ее испытания потребуется большое количество времени.

По данным издания South China Morning Post, ссылающегося на информацию микробиолога Гонконгского университета, вакцине против коронавируса, которую изобрела группа ученых из Гонконга, теперь потребуются испытания на животных. Это может занять месяцы, а испытания на живых людях – еще год.

Ученые достигли результата при помощи модификации вакцины против обычного гриппа, добавив к ней антиген коронавируса. Так новая вакцина противостоит возникновению обоих заболеваний.

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