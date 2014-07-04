В Гимназии №155 отремонтировали потолок, который рухнул в первый день учебы

Все работы по ремонту и восстановлению элементов закончены, написали в сообщении. Также были обследованы все классы в этом учреждении по поручению администрации.

В субботу, 4 сентября, навесной потолок в гимназии №155 в Центральном районе Петербурга отремонтировали. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Все работы по ремонту и восстановлению элементов закончены, написали в сообщении. Также были обследованы все классы в этом учреждении по поручению администрации.

Напомним, в петербургской гимназии во время урока обрушился потолок. С потолка обрушился кусок штукатурки размером 70х100 сантиметров. В результате инцидента никто не пострадал, поскольку штукатурка упала между партами. После учеников сразу вывели из класса, в настоящее время помещение пустует.

Ранее комитет по образованию назвал школы-рекордсмены по количеству первых классов.

Фото: pexeles

