В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России

Роман Вильфанд рассказал о нехватке осадков в Центральной России.

В Гидрометцентре России сообщили, что засуха угрожает ряду регионов страны. Об этом журналистам "ТАССа" рассказал научный руководитель организации Роман Вильфанд. Специалист пояснил, что в некоторых областях Центральной России сформировались условия для почвенной засухи.

Речь о продуктивной влаге, которая питает корни кустарников, деревьев и способствует вегетации культур: и озимых, которые давно посеяны осенью, и яровых, которые только-только высеваются прокомментировал Роман Вильфанд

По словам синоптика, угроза засуха нависла над Калужской, Брянской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Курской, Белгородской, Астраханской областях, а также на территории Краснодарского края и Крыма. Причиной проблемы является небольшое количество осадков в весенний период. на данный момент в регионах выпало только 35 процентов от средней нормы. По данным эксперта, нехватка осадкой особо остро наблюдается в Южном федеральном округе.

В Гидрометцентре надеются, что ситуация исправиться в течение мая, если за месяц выпадет достаточно осадков.

