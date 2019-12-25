Гидрометцентр назвал регионы, где в мае будет теплее всего

Роман Вильфанд рассказал о регионах, которым повезет больше остальных.

Гидрометцентр России назвал регионы, где в мае будет теплее всего. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал научный руководитель ведомства Роман Вильфанд. Специалист считает, что на европейской части страны, Урале и юге Западной Сибири погода будет значительно выше нормальных показателей.

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Роман Вильфанд объяснил, что в европейской части России среднемесячная температура на май ожидается в пределах средних многолетних значений. При этом на юге Центрального федерального округа температура будет значительно выше нормы. Речь идет о Ростовской области, Краснодарском крае и востоке Коми.

В Гидрометцентре отметили, что количество осадков за май на территории юго-западных регионов страны будет выше средних многолетних значений. В остальных регионах этот показатель останется в пределах нормы.

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