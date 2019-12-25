Синоптики рассказали о температуре на лето 2020 года.

Роман Вильфанд предрек рекордно жаркий год. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России рассказал журналистам "РИА Новостей". Специалист пояснил, что 2020 год может попасть в пятерку самых жарких. Однако температурные рекорды синоптики гарантировать не могут.

Напомним, что представители Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) в США рассказали о погоде на лето 2020 года. Аналитики уверены, что год с вероятностью в 75 процентов станет самым жарким в истории.

Климатологи уже утверждают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным. Средние температуры за пятилетие будут выше и выше прокомментировал Роман Вильфанд

Синоптик отметил, что к температурным рекордам приводят характеристики глобального потепления. Это связано с тем, что увеличивается содержание парниковых газов в атмосфере.

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