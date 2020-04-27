Министр предупредил Путина о самом жарком лете в истории

Ранее Вильфанд предрек рекордно жаркий год.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предупредил президента России Владимира Путина о самом жарком лете в истории. Он сделал это на совещании, посвящённом паводкам и пожарам в регионах.

По словам Кобылкина, о приближение самого жаркого лета говорят прогнозы Росгидромета и иностранных гидрометеорологических станций.

- Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет. - Дмитрий Кобылкин, министр природы России.

Он добавил, что ситуация с пожарами в российских лесах при этом не улучшается. По его мнению, это связано с несоблюдением гражданами режима самоизоляции и с климатическими условиями.

Ранее Вильфанд предрек рекордно жаркий год.

Видео: YouTube / kremlin.ru