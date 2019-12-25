Роман Вильфанд рассказал о превышении температурной нормы в ряде регионов России.

Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России. Об этом журналистам "ТАССА" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Специалист считает, что в ближайшие пять дней в стране будет наблюдаться аномальная жара.

Синоптик заметил, что теплую погоду особенно заметят жители Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Томской областей. Температура в данных регионах превысит средний показатель на 7-10 градусов по Цельсию. Показатели термометров достигнут отметки в плюс 25 градусов. Стоит отметить, что на территории Омской и Томской областей, а также Алтайском крае ко Дню Победы воздух прогреется до 25-30 градусов по Цельсию.

Напомним, что ранее Роман Вильфанд говорил о том, что наиболее заметный очаг, в котором зафиксировано превышение температурной нормы - это европейская часть России, ЦФО, ЮФО и Северный Кавказ Дневные показатели в данных регионах будут превышать норму на 4-5 градусов. В Сибири показатели превысят среднюю температуру на 6-8 градусов по Цельсию.

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