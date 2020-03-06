Синоптики готовят собственный прогноз с вероятностью в 50%.

В Гидрометцентре раскритиковали прогноз о "малиновом" лете. По мнению научного руководителя Романа Вильфанда, проект не опирается на конкретные цифры. Специалист считает, что "Фобос" также не может предсказать методологию прогнозирования.

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В Гидрометцентре подчеркнули, что синоптики не делают прогнозы в подобных формулировках. Вильфанд предположил, что для презентации "малинового" лета требуется быть связанным с космическими силами или иметь эзотерические сведения. Об этом специалист заявил с иронией. Он добавил, что людей с подобным видением событий в его организации он не встречал.

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