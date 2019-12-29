Синоптики настроили россиян на жаркое лето.

Россиянам пообещали "малиновое" лето. Об этом журналистам "Газеты.Ру" заявил специалист "Фобоса" Евгений Тишковец. Он пояснил, что летом в России будет значительно превышена климатическая норма. Уже сейчас прогностические карты на данный период окрашиваются в ярко-красный оттенок.

Лето 2020 года — самое идеальное для здоровья людей прокомментировал эксперт

Аномальная погода будет ждать жителей страны начиная с весны. Температура воздуха будет повышена на несколько градусов по Цельсию. Такого фона давно не было в начале марта. За всю историю показатели говорят о самом теплом начале месяца. Уже к 8 числу воздух прогреется до плюс 11 градусов.

Ранее Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте.