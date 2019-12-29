В Гидрометцентре поделились данными о погоде на март 2020 года.

Роман Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте. Об этом специалист из Гидрометцентра рассказал "РИА Новостям". Положительные отклонения достигнут европейской части страны и юг Западной Сибири. Наибольшая аномалия в погодных условиях наблюдается в Москве, а также в Черноземье и нечерноземных регионах России. речь идет о Поволжье, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областях.

Второй очаг максимальной аномалии находится в Омской, Томской, Новосибирской, кемеровских областях. Больше всего осадков стоит ждать жителям юга Урала, Красноярского края, севере европейской части. Исключениями станут Бурятия, юг Иркутской области, Читинская область, Камчатка и Хабаровский край.

Ранее Вильфанд назвал причины теплой зимы.