В четверг погода в Петербурге приблизится к рекорду 1959 года

Столбики термометра в городе поднимутся до плюс 4-6 градусов.

В четверг, 5 марта, погода в Петербурге приблизится к новому температурному рекорду. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, днем город окажется под влиянием теплого сектора циклона. Столбики термометра поднимутся до плюс 4-6 градусов. Таким образом, в этот день новый показатель приблизится к температурному рекорду, установленному 61 год назад.

В течение дня будет дуть юго-восточный ветер с порывами 5-10 м/с. Вечером на город опустится холодный атмосферный фронт. Давление упадет до 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Отметим, что максимальный температурный рекорд для 5 марта был установлен в Петербурге в 1959 году. Тогда температура воздуха составила плюс 6,1 градусов.

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