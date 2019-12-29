Канал Грибоедова сковало "ледяное сало"

В сети появилась фотография с затейливыми узорами на поверхности воды.

Не смотря на начало календарной весны, зима в Петербурге не собирается сдавать свои позиции. Днем 2 марта жители Петербурга заметили на канале Грибоедова "ледяное сало". В сети появилась фотография с места событий.

На снимке видно, что поверхность воды в канале покрылась затейливыми узорами. Необычный лед напомнил горожанам о картинах сюрреалистов. Однако на самом деле можно наблюдать так называемое сало – это подготовительный этап перед образованием сплошного ледяного покрова.

При этом погода в Петербурге вряд ли даст льду окрепнуть. В начале этой недели синоптики спрогнозировали дожди и повышение температуры.

Фото: ВКонтакте / Экстренный вызов Санкт-Петербург