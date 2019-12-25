Хайко Маас заявил, что не видит конструктивных действий со стороны Минска.

В Германии заявили о продолжении курса санкций против Белоруссии. Об этом министр внешнеполитического ведомства рассказал во время видеоконференции перед совещанием глав МИД Евросоюза. Хайко Маас отметил, что на данный момент Берлин не видит конструктивных шагов со стороны Минска по урегулированию политического кризиса в республике.

Оба введенных раунда санкций были очень прицельно направлены на тех, кого мы считаем ответственными за меры против прав человека, против демонстрантов, но также на тех, кто причастен к фальсификации выборов, а также, конечно, Лукашенко Хайко Маас, глава МИД Германии

В ФРГ напомнили, что протестующие в Белоруссии продолжают выходить на улицы. Чиновники из Берлина полагают, что Александр Лукашенко пытается со стороны расколоть местную оппозицию. В связи с этим Германия продолжит обсуждать с партнерами дальнейшее давление на Минск. В вопросе санкций дипломаты будут держать в поле зрение ближайшее окружение Лукашенко.

Глава МИД Германии заявил, что Берлин выступал за полное возвращение России в Совет Европы.

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