Глава МИД Германии призвал ЕС и ОБСЕ быть открытыми к диалогу с Россией

Хайко Маас рассказал о задаче по обеспечению безопасности в Европе.

Глава МИД Германии призвал Евросоюз и ОБСЕ быть открытыми к диалогу с Россией. По мнению немецкого министра, обеспечивать безопасность в Европе невозможно без участия РФ или вопреки Москве. Об этом Хайко Маас рассказал на Парижском форуме мира. По словам чиновника, ЕС следует договариваться с Россией в области контроля над вооружениями.

Скоро в Белом доме будет новый президент США, который привержен многосторонней дипломатии. Он делает ставку на силу в отношении России, но он также выразил готовность привлекать Москву, например, в области контроля над вооружениями, что сегодня так же важно, как и во время холодной войны Хайко Маас, глава МИД Германии

Немец напомнил, что ФРГ и Россия в 2016 году запустили процесс структурированного диалога, который может стать дополнением в договоре США и РФ о ядерном разоружении. Маас призвал ЕС договориться о единой позиции в отношении России.

В Германии надеются на улучшение отношений с США после выборов.

Видео: YouTube / Paris Peace Forum