Глава МИД Германии призвал ЕС и ОБСЕ быть открытыми к диалогу с Россией

Глава МИД Германии призвал Евросоюз и ОБСЕ быть открытыми к диалогу с Россией. По мнению немецкого министра, обеспечивать безопасность в Европе невозможно без участия РФ или вопреки Москве. Об этом Хайко Маас рассказал на Парижском форуме мира. По словам чиновника, ЕС следует договариваться с Россией в области контроля над вооружениями.
Скоро в Белом доме будет новый президент США, который привержен многосторонней дипломатии. Он делает ставку на силу в отношении России, но он также выразил готовность привлекать Москву, например, в области контроля над вооружениями, что сегодня так же важно, как и во время холодной войны
Хайко Маас, глава МИД Германии
Немец напомнил, что ФРГ и Россия в 2016 году запустили процесс структурированного диалога, который может стать дополнением в договоре США и РФ о ядерном разоружении. Маас призвал ЕС договориться о единой позиции в отношении России.
В Германии надеются на улучшение отношений с США после выборов.
Видео: YouTube / Paris Peace Forum
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