Хайко Масс прокомментировал ситуацию с подсчетом голосов в США.

В Германии надеются на улучшение отношений с США после выборов. Об этом журналистам местного телеканала ZDF сообщил глава внешнеполитического ведомства Хайко Маас. Чиновник считает, что по результатам президентских выборов отношения Евросоюза и Вашингтона станут лучше.

Я желал бы улучшения отношений между США и Европой, в том числе Германией. Мы зависим от того, чтобы во всех конфликтах, кризисах и воинах, которые есть в мире, Европа и США работали вместе, иначе эти конфликты не решить. В последние годы этого, к сожалению, не происходило Хайко Маас, глава МИД Германии

Министр добавил, что рассчитывает, что итоги голосования в США будут объявлены в обозримое время. В ФРГ считают, что перед новым американским главой будут стоять масштабные и важные задачи по консолидации общества. Среди позитивных факторов Маас отметил нежелание части республиканцев поддержать требование Дональда Трампа о завершении подсчета голосов.

Телеканалы США прервали прямой эфир с речью Трампа о махинациях на выборах.

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