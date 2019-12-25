Хайко Маас рассказал о целях ФРГ в Совете Европы.

Глава МИД Германии заявил, что Берлин выступал за полное возвращение России в Совет Европы. Об этом Хайко Маас рассказал журналистам местного издания Funke. Министр заметил, что ФРГ будет добиваться этой цели во время своего председательства в Комитете министров СЕ. Правительство намерено превратить организацию в защитника прав человека.

Не в последнюю очередь поэтому Германия, несмотря на сопротивление, выступала за полное возвращение России в Совет Европы...То, как сильно могут страдать демократия, права человека и принципы правового государства в Европе, но вне СЕ, мы вынуждены наблюдать сейчас в Белоруссии Хайко Маас, глава МИД Германии

Эксперт рассказал, что Совет Европы может играть важное значение в регулировании и использовании искусственного интеллекта. Маас добавил, что индивидуальные права и сам человек должны иметь центральную роль при применении ИИ. Он призвал не превращать цифровое пространство в зону страха и ненависти. Также ФРГ обратит внимание на защиту национальных меньшинств, в том числе - цыган.

Глава МИД Германии призвал ЕС и ОБСЕ быть открытыми к диалогу с Россией.

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