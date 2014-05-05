В Германии заявили, что ЕС выступает за урегулирование кризиса в Нигере политическим путем

Зимтье Мёллер рассказала о том, как следует решать конфликты в Африке.

Страны Европейского союза привержены поиску политического решения для мирного урегулирования кризиса в Нигере и обсудят этот вопрос на встрече в Испании. Соответствующей информацией с журналистами в городе Толедо на неформальной встрече глав Министерств по обороне и внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС поделилась статс-секретарь в Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер.

Вторая тема, которая, конечно же, стоит на повестке дня, - это ситуация в Сахеле, в частности в Нигере. В настоящий момент основное внимание уделяется политическому решению кризиса. Вмешательство или поддержка [военных] подразделений в данный момент не является предметом обсуждения. Зимтье Мёллер, статс-секретарь Минобороны ФРГ

Ранее министр по иностранным делам Алжира Ахмед Аттаф обнародовал план, который призван урегулировать ситуацию в африканской стране Нигер политическими методами. Дипломат предложил установить "шестимесячный переходный период" под контролем гражданской власти, которая будет управляться согласованной фигурой.

Германия к концу года планирует обучить 10 тыс. украинских военных на своей территории.

Фото и видео: European Commission