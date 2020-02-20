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Германия к концу года планирует обучить 10 тыс. украинских военных на своей территории

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Зимтье Мёллер рассказала о поддержке ВСУ в Берлине.

Германия к концу 2023 года планирует обучить 10 тысяч украинских военнослужащих на территории ФРГ. Соответствующее заявление в рамках выступления перед европейскими журналистами на неформальной встрече глав Министерств по обороне и внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС сделала статс-секретарь в немецком Минобороны Зимтье Мёллер. Чиновница ответила на вопросы СМИ в испанском городе Толедо.

Мы делаем это, например, обучая несколько тысяч украинских военнослужащих в Германии. К концу года мы планируем обучить 10 тыс. солдат, чтобы таким образом полностью поддержать и укрепить способность Украины к сопротивлению.

Зимтье Мёллер, статс-секретарь Минобороны ФРГ

В то же время она акцентировала внимание на теме боеприпасов. "Боеприпасы - решающий фактор. Соответственно, мы уделяем этому большое внимание, мы также добиваемся прогресса в инициативе по боеприпасам", - констатировала статс-секретарь в Минобороны Германии, добавив, что уже удалось подписать несколько рамочных соглашений.

Латвия развивает собственное производство крупнокалиберных боеприпасов.

Фото и видео: European Commission

Теги: военная помощь, германия, евросоюз, зимтье мёллер, минобороны
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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