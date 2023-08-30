Латвия развивает собственное производство крупнокалиберных боеприпасов

Инара Мурниеце рассказала о поддержке ВСУ.

Латвия наращивает полноценное производство крупнокалиберных боеприпасов на собственной территории. Соответствующей информацией с европейскими журналистами министр обороны из Риги Инара Мурниеце поделилась по прибытии на неформальное заседание глав МИД и Минобороны стран-членов ЕС, организованного в испанском городе Толедо.

У Латвии есть собственные проекты производства крупнокалиберных боеприпасов. Мы начнем с изготовления некоторых частей для них. Но постепенно мы разовьем их производство полного цикла. Инара Мурниеце, глава Минобороны Латвии

В своем официальном заявлении глава оборонного ведомства затронула тему предоставления военной помощи киевскому режиму. Чиновница пояснила, что эта поддержка для ВСУ превысила показатель в один процент ВВП. Иностранка добавила, что речь идет о значительном показателе, учитывая небольшие территориальные размеры Латвии. Дополнительно государство планирует заняться подготовкой трех тысяч украинских военнослужащих.

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Фото и видео: European Commission