Перевороты в Африке противоречат интересам ЕС, заявила евродепутат

Натали Луазо призвала Европу усилить ведущую роль в Африке.

Африка сталкивается с серией государственных переворотов, которые противоречат интересам Европейского союза. Соответствующее заявление в рамках прибытия на неформальную встречу глав министерства по иностранным делам и обороны стран-членов ЕС в испанском городе Толедо сделала руководитель подкомитета Европейского парламента по обороне, европейский депутат от Франции Натали Луазо.

Мы наблюдаем серию военных переворотов, которые несут угрозу демократиям, избранным главам государств и правительств, это против наших интересов, против того, что мы отстаиваем, против наших ценностей. Мы должны усиливать нашу ведущую роль. Натали Луазо, европейский депутат

Главы Минобороны и МИД стран ЕС обсудят финансовую поддержку Киева.

Фото и видео: European Commission