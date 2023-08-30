Главы Минобороны и МИД стран ЕС обсудят финансовую поддержку Киева

Жозеп Боррель рассказал о темах обсуждений в Толедо.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил журналистам о том, что главы министерств по обороне и иностранным делам стран ЕС 30-31 августа будут обсуждать на территории Испании продолжение финансовой поддержки Украины, которая "должна продолжаться, что бы ни произошло". Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках своего прибытия на неформальную встречу коллег в городе Толедо.

Мы будем обсуждать как обеспечить стабильность и устойчивость финансовой поддержки Украины. Она должна продолжаться сейчас и после войны, что бы ни произошло. Она необходима для восстановления и гарантий безопасности Украине, это глубокая дискуссия. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Напомним, что общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2023 год составляет 18 миллиардов евро.

Боррель назвал события в Габоне тревожными.

Фото и видео: European Commission