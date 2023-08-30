Боррель назвал события в Габоне тревожными

Глава МИД ЕС рассказал о ситуации в Африке.

Глава европейской дипломатии и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен сообщениями о событиях в Габоне. Иностранный специалист опасается, что это еще больше дестабилизирует обстановку в африканском регионе. Соответствующее заявление руководитель МИД ЕС сделал перед журналистами перед началом неформальной встречи глав минобороны стран Евросоюза в Испании.

Информация тревожная, я узнал об этом сегодня рано утром. Если подтвердится, что это еще один военный переворот, то это усиливает нестабильность во всем регионе. Я не могу сказать больше, потому что у меня нет больше информации, но, если министры захотят это обсудить сегодня, мы обсудим. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Напомним, что военнослужащие Габона объявили по местному телевидению об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. При этом на данный момент остается неясным, какую именно политическую силу в стране поддерживает армия.

Боррель объявил, что его визит в Китай пройдет "вскоре после лета".

Фото и видео: European Commission