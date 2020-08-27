Немцы хотели выступать против карантинных мер 29 августа.

В Германии запретили митинг противников карантина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местного сенатора по внутренним делам Андреаса Гайзеля.

Представитель столицы подчеркнул, что решение властей направлено на защиту от инфекционной угрозы. Они не против проведения собраний, но не в текущей эпидемиологической ситуации. Статистика по новым случаям заражения по-прежнему растет. Последняя крупная акция прошла 1 августа. Тогда местные жители намерено не соблюдали карантинный режим.

На данный момент в Германии насчитывается около 238 тыс. человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 9 тыс. пациентов. Во всем мире заболели более 24 млн человек.

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Видео: YouTube / faz