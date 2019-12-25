Генпрокуратура не нашла признаков преступления в деле Навального

Доследственная проверка состоялась 20 августа.

Генпрокуратура не нашла признаков преступления в деле оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

По словам официального представителя Генпрокуратуры, это стандартная практика в случае подобных происшествий при совершении рейсов. Ведомство направило в Германию запрос о правовой помощи в рамках проверки случившегося.

К германской стороне обращена, в частности, просьба о предоставлении российским органам объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite. - Андрей Иванов, представитель надзорного ведомства

Напомним, 20 августа политик вылетел из Томска в Москву. На борту самолета ему стало плохо. Пилоты посадили лайнер в Омске. Там Навального передали местным врачам. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Политик впал в кому.

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