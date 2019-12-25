Тихановская готова вернуться в республику, как только начнутся переговоры по урегулированию ситуации.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС.

Соперница Лукашенко покинула Белоруссию вынуждено. Она призналась, что её поставили перед выбором. Она боялась, что её детям может угрожать опасность. Тихановская уехала в Литву и сказала, что вернется в республику, как только политики будут готовы провести честные и прозрачные выборы.

Я думаю, в тот момент, когда будут эти переговоры и организация новых и честных выборов, я смогу вернуться в Белоруссию. - Светлана Тихановская, оппозиционер

В Белоруссии продолжаются акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов, на которых соперница Лукашенко набрала всего лишь 10% голосов.

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