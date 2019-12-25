Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС.
Соперница Лукашенко покинула Белоруссию вынуждено. Она призналась, что её поставили перед выбором. Она боялась, что её детям может угрожать опасность. Тихановская уехала в Литву и сказала, что вернется в республику, как только политики будут готовы провести честные и прозрачные выборы.
Я думаю, в тот момент, когда будут эти переговоры и организация новых и честных выборов, я смогу вернуться в Белоруссию.
- Светлана Тихановская, оппозиционер
В Белоруссии продолжаются акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов, на которых соперница Лукашенко набрала всего лишь 10% голосов.
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