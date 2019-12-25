Глава государства рассказал, что у его дочери появились антитела.

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение своей дочери испытать на себе вакцину от COVID-19. Об этом он заявил в большой интервью телеканалу "Россия 24".

Путин заверил, что созданная вакцина абсолютно безвредна. Лекарство прошло доклинические и клинические испытания на животных и добровольцах. Специалисты уверены, что вакцина против коронавирусной инфекции формирует устойчивый иммунитет.

Слава богу, дочь моя чувствует себя хорошо. - Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщили, что Россия будет защищать суверенитет Белоруссии.