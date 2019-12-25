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Путин прокомментировал решение своей дочери испытать на себе вакцину от COVID-19
Сегодня, 14:45
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Путин прокомментировал решение своей дочери испытать на себе вакцину от COVID-19

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Глава государства рассказал, что у его дочери появились антитела.

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение своей дочери испытать на себе вакцину от COVID-19. Об этом он заявил в большой интервью телеканалу "Россия 24".

Путин заверил, что созданная вакцина абсолютно безвредна. Лекарство прошло доклинические и клинические испытания на животных и добровольцах. Специалисты уверены, что вакцина против коронавирусной инфекции формирует устойчивый иммунитет.

Слава богу, дочь моя чувствует себя хорошо.

- Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщили, что Россия будет защищать суверенитет Белоруссии.

Теги: вакцина, владимир путин, дочь путина, испытания вакцины, коронавирус
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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