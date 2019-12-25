Путин: Россия будет защищать суверенитет Белоруссии

Глава государства считает, что это обязанность России перед Белоруссией.

Россия будет защищать суверенитет Белоруссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву на телеканале "Россия 24".

Путин подчеркнул, что существуют определенные статьи, которые говорят о том, что все государства-члены этих организаций, в том числе Союзного государства, должны оказывать друг другу помощь в защите национальных интересов и сфере безопасности.

У Белоруссии есть договор с Россией. В рамках Союзного государства и ОДКБ Лукашенко договорился с Путиным об оказании Минску поддержки при первой необходимости. Российский президент подчеркнул, что Александр Лукашенко "так и поставил вопрос". Кроме того, он попросил Россию создать резерв из сотрудников правоохранительных органов. Путин отметил, что его просьба выполнена. Однако, пока ситуация не выходит из под контроля, привлекать российских силовиков нет смысла.

Ранее мы сообщили, что Путин считает, что белорусские силовики ведут себя сдержанно.