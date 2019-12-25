По словам Путина, он пытается объективно оценивать ситуацию, сложившуюся в республике.

Президент России Владимир Путин считает, что белорусские силовики ведут себя сдержанно. Об этом он заявил в интервью Сергею Брилеву на телеканале "Россия 24".

Брилев поинтересовался у главы государства, как он относится к действиям силовиков в Белоруссии. Российский лидер отметил, что их действия, "несмотря ни на что", можно считать сдержанными.

Если уж быть объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что. - Владимир Путин, президент РФ

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Подсчитав голоса, ЦИК признал победу Александра Лукашенко (80,1% голосов избирателей). Это вызвало волну беспорядков в республике.

Ранее мы сообщили, что Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии.