По словам главы государства, с подобной просьбой к нему обратился Александр Лукашенко.

Президент России Владимир Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии. Об этом он сообщил в большом интервью телеканалу "Россия 24".

Российских силовиков будут задействовать до тех пор, пока "экстремистские элементы" не начнут переходить "определенные границы". Речь идет о поджоге машин, домов и банков, а также захвате административных зданий.

Путин подчеркнул, что в рамках диалога с Лукашенко они приняли решение, что пока нет необходимости задействовать этот резерв.

Ранее мы сообщили, что Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию.