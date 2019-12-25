Президент России Владимир Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии. Об этом он сообщил в большом интервью телеканалу "Россия 24".
Российских силовиков будут задействовать до тех пор, пока "экстремистские элементы" не начнут переходить "определенные границы". Речь идет о поджоге машин, домов и банков, а также захвате административных зданий.
Путин подчеркнул, что в рамках диалога с Лукашенко они приняли решение, что пока нет необходимости задействовать этот резерв.
Ранее мы сообщили, что Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию.
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