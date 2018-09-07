В немецком городе Лёффинген закрыли аттракцион из-за его сходства со свастикой (видео)

Аттракцион, на котором расположены две конструкции с четырьмя сиденьями, начал работать в начале августа.

В Германии в парке развлечений в городе Лёффинген вывели из эксплуатации аттракцион "Полет орла", так как многим он напомнил свастику. Видео карусели опубликовал пользователь Reddit besserwiedu.

Аттракцион, на котором расположены две конструкции с четырьмя сиденьями, начал работать в начале августа. При вращении аттракцион напоминал фашистскую свастику.

Как сообщает телерадиокомпания SWR, владелец парка развлечений Рюдигер Браун уже извинился за данный инцидент. Также он сообщил, что эскиз создавали в Италии и сейчас макет будут пересматривать.

В феврале сломались самые страшные в мире "американские горки", люди повисли вниз головой.

Видео: Reddi/ besserwiedu