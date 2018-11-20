Самые страшные в мире "американские горки" сломались, люди повисли вниз головой

Очевидцы сняли видео, как люди висят вниз головой на самых крутых "американских горках".

На Тайване вышел из строя самый крутой аттракцион в мире с туристами в вагончике.

Аттракцион Gravity Max на Тайване считаются самыми крутыми и страшными "американскими горками" в Мире. На одном из участков трассы люди спускаются под углом в 90 градусов. При этом скорость 90 километров в час. Как раз в этом месте, перед крутым спуском, рельсы не состыковались и туристы в вагончиках застряли на высоте вниз головами.

Люди провисели в таком положении в раскачивающихся вагонах около получаса. Затем их спустили на пожарных лестницах на землю. Поезд поставили на рельсы, и спустя 10 минут аттракцион снова щекотал нервы всем желающим.

Аттракцион Gravity Max - эта "американская горка" находится на Тайване. Высота этого безумного аттракциона 35 метров в высоту. Наклон поезда 90 градусов, и максимальная скорость аттракциона Гравитация Макс более 90 км в час. Полная поездка занимает 2:26 минуты.

Видео: Ky Sinh

Фото: свободные источники