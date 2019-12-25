В ряде регионов РФ поставщики не успевают фасовать товар.

Российская торговая сеть X5 Group ввела ограничения на продажу круп, сахара и растительного масла в собственных магазинах. Об этом журналистам уточнили в пресс-службе продуктового ретейлера. Ранее Минпромторг разрешил компаниям ограничивать продажу ряда социально значимых товаров для выдачи в одни руки. Данной мерой власти планируют бороться со спекулянтами.

В ряде регионов наблюдается резкий рост спроса на товары бакалейной группы…Поставщики располагают не успевают фасовать и подготавливать продукцию, что повторяет ситуацию в марте 2020 года. пресс-служба ритейлера

В компании уточнили, что ведется поиск оптимального решения по обеспечению непрерывных поставок товаров с повышенным спросом в магазины торговых сетей. Чтобы товары первой необходимости всегда находились на полках магазинов "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель", приходится ограничивать продажу больших объемов.

Компания Inditex, в которую входит бренд Zara, закрыла магазины и онлайн-продажу в РФ.

Фото: Piter.tv