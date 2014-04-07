В 2022 году в Петербурге исчезнут магазины сети "Карусель"

Вместо них откроются супермаркеты "Пятерочка" и "Перекресток".

Компания X5 Group закроет в будущем году все гипермаркеты "Карусель" в Петербурге и Ленобласти. Кроме того, в городе уменьшится число магазинов "Пятьница". Об этом сообщили на портале РБК в субботу, 18 декабря.

Вместо "Карусели" появятся "Пятерочка" и "Перекресток". Известно, что в Северо-Западном округе осталось всего три гипермаркета "Карусель". Алкомаркетов "Пятьница" станет меньше на 8.

Предприятие выбрало стратегию развития, которая позволяет закрыть неэффективные магазины и открыть на их месте более прибыльные.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербурженка заявила об изнасиловании дочери в "Пятерочке".

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